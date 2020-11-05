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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Шампуни для волос La'dor Шампунь оттеночный против желтизны волос La'dor Anti-Yellow Shampoo, 300мл

Шампунь оттеночный против желтизны волос La'dor Anti-Yellow Shampoo, 300мл

Артикул: 222721
Шампунь оттеночный против желтизны волос La'dor Anti-Yellow Shampoo, 300мл
1 040 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 222721
В наличии
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БрендLa'dor
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волоссветлые, седые
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, сохраняющий цвет
Применениена предварительно вымытые волосы равномерно нанести шампунь и оставить его на некоторое время, постоянно контролируя результат окрашивания, после чего тщательно промыть волосы теплой водой. Чтобы получить серебристый или пепельный оттенок, использовать шампунь дольше обычного.
КоллекцияLador Anti-Yellow Shampoo
Страна бренда Южная Корея
Объем300 мл
Активные компонентыгидролизованные протеины кукурузы, гидролизованные протеины пшеницы, гидролизованные протеины сои
Шампунь для устранения желтизны Lador Anti-Yellow Shampoo станет настоящим спасением для блондинок! Средство рекомендуется для волос, окрашенных в блонд. Эффективно нейтрализует желтизну и медный тон, придавая волосам блеск и более холодный оттенок.


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Самовывоз невозможен
Шампунь оттеночный против желтизны волос La'dor Anti-Yellow Shampoo, 300мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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