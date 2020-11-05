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Фен Parlux Advance Light 2200Вт черный

Артикул: 222655
Фен Parlux Advance Light 2200Вт черный
15 120 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 222655
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендParlux
Тип товараФены
В комплектенасадка концентратор 60 мм, насадка концентратор 75 мм
Вес, кг0,49
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информациясистема Soft Touch, керамическое покрытие нагревательного элемента, петля для подвешивания
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева4
Мощность2200
Функцииионизация, подача холодного воздуха
Фен Parlux Advance Light — модель, поучившая множество призов на профессиональных выставках. Представлен яркой цветовой гаммой из 12 цветов. Инновационный дизайн, проявивший себя в футуристической форме корпуса послужил прекрасной оболочкой для новейших технологических решений: максимальная производительность мотора, малый вес и шум. Термоизолированный корпус фенов Parlux Advance Light исключает критический нагрев поверхности прибора от внутренних нагревательных элементов в течение максимального времени работы.


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Фен Parlux Advance Light 2200Вт черный - этот товар вы можете купить по цене 15120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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