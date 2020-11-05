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Нарукавники BestWay 91002B

Артикул: 222286
Нарукавники BestWay 91002B
250 руб. 
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Артикул: 222286
В наличии
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БрендBestWay
Тип товараНарукавники
Материалвинил
Цветмультицвет
Когда Ваш малыш учится плавать, необходимо в полной мере позаботиться о его безопасности. С этой задачей превосходно справляются различные надувные приспособления. Такие как нарукавники BestWay 91002B. Они закрепляются на руках ребенка, удерживая его на плаву в бассейне, озере или любом другом водоеме. Это прочное изделие с веселыми рисунками придется по душе каждому ребенку. Более того, за счет их броского цвета ребенок не пропадет из поля Вашего зрения, ярко выделяясь на фоне водной глади.


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Нарукавники BestWay 91002B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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