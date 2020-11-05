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Надувной круг Intex Любимые животные 58221

Артикул: 222230
  • Надувной круг Intex Любимые животные 58221 - фото 1
  • Надувной круг Intex Любимые животные 58221 - фото 2
Надувной круг Intex Любимые животные 58221 - фото 1
Надувной круг Intex Любимые животные 58221 - фото 2
190 руб. 
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Артикул: 222230
В наличии
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БрендIntex
Тип товараКруг
Диаметр71 см
Материалвинил
Цветмультицвет
Надувной круг Intex Любимые животные 58221 изготовлен из прочного винила, он имеет яркую окраску. Ваш ребёнок получит массу радости, плавая на этом круге в бассейне или на море, на воде в ванной. На нём он может просто посидеть отдохнуть на природе. Надувной круг легко надувается, он не занимает много места в сумке, им легко и удобно пользоваться, и играть с ним ребёнку.


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Надувной круг Intex Любимые животные 58221 - этот товар вы можете купить по цене 190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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