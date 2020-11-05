Углошлифовальная машина Black&Decker KG1202-XK

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Угловая шлифовальная машина Black&Decker KG1202 применяется для отрезных и шлифовальных работ в строительстве и при ремонте. Блокировка шпинделя позволяет безопасно сменить диск. Дополнительная рукоятка может устанавливаться слева, справа или сверху, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее. Инструмент включается без резкого рывка благодаря функции плавного пуска.

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