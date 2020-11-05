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Пила торцовочная DeWalt DW711

Артикул: 222093
Пила торцовочная DeWalt DW711
52 360 руб. 
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+ 1350 КэтКоинов
Артикул: 222093
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 8 727 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараПила торцовочная
Глубина пропила55 мм
Диаметр диска260 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Мощность1300 Вт
Скорость вращения2750 об/мин
Антивибрационная системанет
Подсветканет
Электронная защита от перегрузокнет
Угол наклона48 град.
Тормоз двигателяда
Типторцовочная универсальная
Состояние товарановый
Пылесборникнет
Плавная регулировка скоростинет
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см61
Ширина, см53
Высота, см43
Вес, кг20
Торцовочная пила DeWalt DW 711 - инструмент для профессионалов. С его помощью легко производить распил заготовок под разными углами. Материал для обработки может быть различный: древесина, пластик, ламинат, алюминий. Такие возможности позволяют использовать эти пилы в столярных, отделочных, общестроительных и монтажных работах, а также при изготовлении мебели. Можно часто увидеть их в арсенале строительных бригад, занимающихся укладкой пола или на производстве оконных рам. Точность в проведении работ обеспечивает алюминиевая платформа со встроенной шкалой для выставления углов распила.


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Самовывоз невозможен
Пила торцовочная DeWalt DW711 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 52360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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