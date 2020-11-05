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Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD708S2T

Артикул: 222038
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD708S2T - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD708S2T - фото 2
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD708S2T - фото 3
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD708S2T - фото 4
Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD708S2T - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD708S2T - фото 2
Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD708S2T - фото 3
Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD708S2T - фото 4
19 060 руб. 
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+ 331 КэтКоинов
Артикул: 222038
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 177 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент65
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1,5
Макс. диаметр патрона13
Макс. диаметр сверления дерева30
Макс. диаметр сверления металла13
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
КомплектацияДрель, два аккумулятора 1.5Aч 18В Li-Ion, универсальное зарядное устройство, пластиковый кейс
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см16
Вес, кг1,45
Новинка 2019 года. Мощная бесщеточная дрель-шуруповерт с впечатляющим крутящим моментом 65 Нм, при данных характеристиках имеет самый компактный корпус на рынке - длина всего 160 мм. Такое ощутимое уменьшение габаритов получили за счет новой компактной конструкции муфты и улучшенной эргономики курка. Инструмент работает на базе передовой современной аккумуляторной платформы XR Li-Ion 18V от DeWALT, комплектуется двумя батареями емкостью 1.5Ah и многоканальным зарядным устройством. Шуруповерт полностью соответствует промышленному классу, является надежным производительным инструментом с проработанной эргономикой и балансом. Поставляется в фирменном пластиковом кейсе.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD708S2T - стоимость товара 19060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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