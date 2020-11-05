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Вы сможете легко выпрямлять волосы и создавать идеальный образ. Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. А гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

Выпрямитель Philips BHS674/00 100Вт черный/розовый (макс.темп.:220С) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.