Фен Valera Unlimited PRO 5.0 RC 2400Вт жемчужный/белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Valera
|Тип товара
|Фены
|В комплекте
|насадка концентратор 75 мм, насадка концентратор 60 мм
|Вес, кг
|0,495
|Длина сетевого шнура
|3 м.
|Дополнительная информация
|петля для подвешивания, съемный фильтр, покрытие Soft Touch
|Защита от перегрева
|да
|Количество режимов интенсивности воздушного потока
|2
|Количество режимов нагрева
|3
|Мощность
|2400
|Функции
|ионизация, подача холодного воздуха
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