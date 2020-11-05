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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Philips Щипцы Philips BHB868/00 макс.темп.:200С покрытие:керамико-кератиновое черный/фиолетовый

Щипцы Philips BHB868/00 макс.темп.:200С покрытие:керамико-кератиновое черный/фиолетовый

Артикул: 221870
Щипцы Philips BHB868/00 макс.темп.:200С покрытие:керамико-кератиновое черный/фиолетовый
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221870
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БрендPhilips
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовплойка
Мощность63 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева8
Покрытие насадоккерамическое / кератиновое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева200 °С
Индикациявключения / готовности к работе / температуры
Диаметр щипцов для завивки32 мм
Дисплейда
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура1.8 м
Вес0.3
Снабжены кератиновым покрытием – это то, что позволяет использовать щипцы так часто, как это потребуется, без риска повредить пряди. Более того, ваши локоны будут выглядеть максимально здоровыми, блестящими. На дисплее щипцов отображается температурная индикация.


Теги товара: Плойки 32 мм.


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