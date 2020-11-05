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Станут идеальным решением для девушек, которые любят создавать красивые локоны. Оснащение позволит максимально облегчить процесс их подготовки, справляться с этой процедурой можно очень быстро. На основание наносится хромированное покрытие, оно исключает повреждение основных элементов.

Щипцы Sinbo SHD 7032 30Вт макс.темп.:180С покрытие:хромированное красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.