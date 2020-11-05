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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Wahl Щипцы Wahl Super Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое розовое золото

Щипцы Wahl Super Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое розовое золото

Артикул: 221866
  • Щипцы Wahl Super Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое розовое золото - фото 1
  • Щипцы Wahl Super Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое розовое золото - фото 2
Щипцы Wahl Super Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое розовое золото - фото 1
Щипцы Wahl Super Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое розовое золото - фото 2
2 910 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221866
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWahl
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовплойка
Мощность45 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцыда
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева27
Покрытие насадоктурмалиновое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева210 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки25 мм
Дисплейда
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура2.5 м
Вес0.15
Оснащена системой защиты с автоматическим отключением нагрева после часа с начала работы. Ручки имеют специальное покрытие, предотвращающее проскальзывание в руке и защищающее саму ручку от перегрева.


Теги товара: Конусные плойки.


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Самовывоз невозможен
Щипцы Wahl Super Curl 45Вт макс.темп.:210С покрытие:керамическое розовое золото - по цене 2910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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