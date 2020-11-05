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Tefal PP1147V0 – напольные весы, обеспечивающие взвешивание с точностью до 100 г и способные выдержать нагрузку до 160 кг. Благодаря прорезиненным ножкам прибор не скользит по полу и сохраняет устойчивость.

Весы напольные электронные Tefal PP1147V0 макс.160кг розовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.