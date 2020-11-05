Триммер Moser Easy Groom Detailer черный (насадок в компл:1шт)

Триммер оснащён роторной головкой, позволяющей эффективно удалять волосы в носу и ушах. Ножи роторной головки изготовлены из нержавеющей стали и легко промываются под проточной водой. Триммер получает питание от батарейки стандарта AAA. Благодаря этому владельцу не нужна розетка, он может пользоваться устройством там, где ему удобно, и даже брать прибор с собой в поездки. В комплекте насадка для ухода за носом и ушами, направляющий гребень для стрижки бровей. Волосы аккуратно срезаются, а не выдергиваются, поэтому процедура совершенно безболезненна.