Триммер Moser Easy Groom Detailer черный (насадок в компл:1шт)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Moser
|Тип товара
|Триммеры для стрижки волос
|Время автономной работы
|120
|Максимальная длина стрижки
|0,6
|Назначение
|для стрижки в носу и ушах, триммер
|Насадки
|Насадка для носа и ушей
|Питание
|от аккумулятора
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