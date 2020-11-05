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Главная Товары для красоты и здоровья Машинки для стрижки волос Триммеры Wahl Триммер Wahl Lithium Ion Grooming Kit черный/серебристый (насадок в компл:7шт)

Триммер Wahl Lithium Ion Grooming Kit черный/серебристый (насадок в компл:7шт)

Артикул: 221727
  • Триммер Wahl Lithium Ion Grooming Kit черный/серебристый (насадок в компл:7шт) - фото 1
  • Триммер Wahl Lithium Ion Grooming Kit черный/серебристый (насадок в компл:7шт) - фото 2
Триммер Wahl Lithium Ion Grooming Kit черный/серебристый (насадок в компл:7шт) - фото 1
Триммер Wahl Lithium Ion Grooming Kit черный/серебристый (насадок в компл:7шт) - фото 2
6 030 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 221727
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWahl
Тип товараТриммеры для стрижки волос
Время автономной работы180
Максимальная длина стрижки13
Минимальная длина стрижки0,5
Насадки7 насадок,
Питаниеот аккумулятора
Бытовой триммер Wahl 9854-616 обладает функцией быстрой зарядки: одной минуты зарядки от сети достаточно для обеспечения трёх минут работы от аккумулятора. При полной зарядке триммер может работать до 3 часов без подзарядки.


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Самовывоз невозможен
Триммер Wahl Lithium Ion Grooming Kit черный/серебристый (насадок в компл:7шт) - стоимость товара 6030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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