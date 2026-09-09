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Характеристики
Тип товара
Аксессуары к микроволновым печам
Вид аксессуара
кронштейн
Установка
настенный
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221685
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Описание товара Кронштейн для СВЧ Holder MWS-2003 черный макс.40кг настенный фиксированный
Аксессуары к микроволновым печам от бренда Holder представляют собой идеальное решение для надежной и удобной установки вашей техники. Данный кронштейн отличается прочной конструкцией и современным дизайном, что обеспечивает долговечность и стильность в интерьере вашей кухни.
Особенности и преимущества:
- **Тип крепления:** Кронштейн обеспечивает безопасное и устойчивое закрепление микроволновой печи на стене, освобождая дополнительное пространство на кухне и позволяя эффективно организовать рабочую зону.
- **Установка:** Простая и быстрая настенная установка без необходимости использования сложных инструментов. В комплекте предусмотрены все необходимые элементы для монтажа.
- **Цвет:** Элегантный черный цвет кронштейна подходит к любому современному интерьеру, добавляя изысканности и не перегружая цветовую гамму помещения.
- **Бренд:** Holder славится высоким качеством и надежностью своих товаров, что делает этот кронштейн отличным выбором для долгосрочного использования.
Выбирая кронштейн для микроволновой печи от Holder, вы получаете не только функциональность и надежность, но и стильное дополнение к вашей кухне.
Аксессуары к микроволновым печам от бренда Holder представляют собой идеальное решение для надежной и удобной установки вашей техники. Данный кронштейн отличается прочной конструкцией и современным дизайном, что обеспечивает долговечность и стильность в интерьере вашей кухни.
Особенности и преимущества:
- **Тип крепления:** Кронштейн обеспечивает безопасное и устойчивое закрепление микроволновой печи на стене, освобождая дополнительное пространство на кухне и позволяя эффективно организовать рабочую зону.
- **Установка:** Простая и быстрая настенная установка без необходимости использования сложных инструментов. В комплекте предусмотрены все необходимые элементы для монтажа.
- **Цвет:** Элегантный черный цвет кронштейна подходит к любому современному интерьеру, добавляя изысканности и не перегружая цветовую гамму помещения.
- **Бренд:** Holder славится высоким качеством и надежностью своих товаров, что делает этот кронштейн отличным выбором для долгосрочного использования.
Выбирая кронштейн для микроволновой печи от Holder, вы получаете не только функциональность и надежность, но и стильное дополнение к вашей кухне.
Кронштейн для СВЧ Holder MWS-2003 черный макс.40кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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