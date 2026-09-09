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Микроволновая печь BBK 20MWG-733T/BS-M 20л. 700Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь BBK 20MWG-733T/BS-M 20л. 700Вт серебристый

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Микроволновая печь BBK 20MWG-733T/BS-M 20л. 700Вт серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221654
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х30
Вес, кг.
12.7

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWG-733T/BS-M 20л. 700Вт серебристый

Микроволновая печь BBK 20MWG-733T / BS-M окажется полезна при разогреве пищи и ее приготовлении. Она выполнена известным производителем и обладает сбалансированными характеристиками. Цвет – серебристый покупателям понравится внешнее исполнение. BBK 20MWG-733T / BS-M обладает мощностью микроволн 700 Вт. При работе она потребляет до 1200 Вт электрической энергии. Камера на 20 литров она обладает оптимальными габаритами для дальнейшего применения микроволновой печи. В представленной модели используется гриль. Он применяется для приготовления различных блюд позволяет придать им особый вкус. Присутствуют комбинированные режимы с использованием гриля и микроволн.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWG-733T/BS-M 20л. 700Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь BBK 20MWG-733T / BS-M окажется полезна при разогреве пищи и ее приготовлении. Она выполнена известным производителем и обладает сбалансированными характеристиками. Цвет – серебристый покупателям понравится внешнее исполнение. BBK 20MWG-733T / BS-M обладает мощностью микроволн 700 Вт. При работе она потребляет до 1200 Вт электрической энергии. Камера на 20 литров она обладает оптимальными габаритами для дальнейшего применения микроволновой печи. В представленной модели используется гриль. Он применяется для приготовления различных блюд позволяет придать им особый вкус. Присутствуют комбинированные режимы с использованием гриля и микроволн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 20MWG-733T/BS-M 20л. 700Вт серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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