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Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW 23л. 900Вт черная/белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW 23л. 900Вт черная/белая

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Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW 23л. 900Вт черная/белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
23 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый, черный
Диаметр поворотного стола
270 мм
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 221652
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW 23л. 900Вт черная/белая
7 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
блокировка от детей
Страна производства
Китай
Функции и особенности
разморозка
Объем
23 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый, черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
270 мм
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
900 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х33
Вес, кг.
14.5

Описание товара Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW 23л. 900Вт черная/белая

Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW с мощностью микроволнового воздействия 900 Вт и объемом камеры 23 литра поможет приготовить небольшие и средние порции блюд, а также разморозить продукты. Функция программирования поможет настроить печь для приготовления даже самых сложных блюд. Готовка в ногу со временем – так можно охарактеризовать данную модель. Таймер устройства работает в диапазоне от 1 секунды до 99 минут. Внутренняя поверхность камеры покрыта эмалью. Диаметр стеклянного поддона составляет 270 мм, что позволяет приготовить в микроволновке BBK 23MWS-916S/BW среднюю пиццу на всю семью. Клавиши на корпусе сенсорные, присутствует дисплей, который значительно облегчает работу с устройством, в отличии от более простых моделей. Приятным дополнением к перечисленным плюсам станет наличие блокировки микроволновой печи 23MWS-916S/BW от детей.



Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт


Теги товара: 23 л, 900 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW 23л. 900Вт черная/белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
блокировка от детей
Страна производства
Китай
Функции и особенности
разморозка
Объем
23 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый, черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
270 мм
Развернуть
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
900 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW с мощностью микроволнового воздействия 900 Вт и объемом камеры 23 литра поможет приготовить небольшие и средние порции блюд, а также разморозить продукты. Функция программирования поможет настроить печь для приготовления даже самых сложных блюд. Готовка в ногу со временем – так можно охарактеризовать данную модель. Таймер устройства работает в диапазоне от 1 секунды до 99 минут. Внутренняя поверхность камеры покрыта эмалью. Диаметр стеклянного поддона составляет 270 мм, что позволяет приготовить в микроволновке BBK 23MWS-916S/BW среднюю пиццу на всю семью. Клавиши на корпусе сенсорные, присутствует дисплей, который значительно облегчает работу с устройством, в отличии от более простых моделей. Приятным дополнением к перечисленным плюсам станет наличие блокировки микроволновой печи 23MWS-916S/BW от детей.


Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт


Теги товара: 23 л, 900 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW 23л. 900Вт черная/белая - купить по цене 7400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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