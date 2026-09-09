Микроволновая печь BBK 23MWC-881T/B-M 23л. 800Вт черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь BBK 23MWC-881T/B-M 23л. 800Вт черная
Микроволновая печь BBK 23MWC-881T/B-M станет не только настоящей находкой для каждой семьи, но также и украшением для любого кухонного интерьера. В ней присутствует функция конвекции, а также гриль, которые помогут вам порадовать своих домочадцев румяной выпечкой и вкусным мясом с хрустящей корочкой. Помимо этого, присутствует функция разморозки. Внутреннее покрытие камеры – эмаль, а ее объем составляет 23 литра. Стеклянный поддон имеет диаметр 270 мм. С помощью дисплея и тактовых клавиш можно с легкостью настроить необходимые время и режим работы микроволновой печи. В BBK 23MWC-881T/B-M все интуитивно и понятно. Присутствует защита печи от детей. Максимальное время, выставляемое на таймере, составляет 1 час 35 минут – этого хватит даже на самую замысловатую выпечку. Дверца открывается без кнопок, достаточно потянуть ручку микроволновой печи на себя.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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