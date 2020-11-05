8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black

Артикул: 221567
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 1
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 2
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 3
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 4
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 5
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 6
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 1
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 2
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 3
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 4
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 5
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 6
9 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221567
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендMarshall
Тип товараНаушники с микрофоном
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциявнутриканальные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xесть
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Bluetooth-наушники с микрофоном, вставные (затычки), время работы 12 ч, чувствительность 117 дБ/мВт, вес 22.5 г, поддержка кодеков AptX


Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Игровые, Беспроводные Samsung, Беспроводные Sony, Беспроводные Xiaomi, Беспроводные с шумоподавлением, Вкладыши, Беспроводные Jbl, Беспроводные вкладыши, Затычки, Черные, Bluetooth для компьютера, Беспроводные Marshall, Беспроводные Xiaomi, Bluetooth Samsung, Беспроводные для компьютера, Беспроводные Сони, Затычки для телефона, Беспроводные Marshall, Bluetooth Сони, Беспроводные вакуумные, Беспроводные вакуумные, Bluetooth Sennheiser, Внутриканальные Jbl, Беспроводные Motorola, Внутриканальные Sennheiser, Bluetooth с шумоподавлением, Беспроводные за 5000, Гарнитура с накладными наушниками, Игровые до 3000 рублей.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...