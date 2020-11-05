8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Bresser Spezial Jagd 9x63

Артикул: 221461
  • Бинокль Bresser Spezial Jagd 9x63 - фото 1
  • Бинокль Bresser Spezial Jagd 9x63 - фото 2
  • Бинокль Bresser Spezial Jagd 9x63 - фото 3
  • Бинокль Bresser Spezial Jagd 9x63 - фото 4
Бинокль Bresser Spezial Jagd 9x63 - фото 1
Бинокль Bresser Spezial Jagd 9x63 - фото 2
Бинокль Bresser Spezial Jagd 9x63 - фото 3
Бинокль Bresser Spezial Jagd 9x63 - фото 4
36 365 руб. 
Купить
+ 1200 КэтКоинов
Артикул: 221461
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBresser
Тип товараБинокли
Увеличение
Диаметр объектива63 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл/ пластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусазеленый
Вес, гр1270
Бинокль Bresser Spezial Jagd 9x63 – идеальный помощник в изучении дикой природы. С ним можно наблюдать за животными и птицами в любое время. Оптика бинокля создает четкое и ясное изображение не только при свете дня, но и в условиях недостаточной освещенности: темный лес, глубокие сумерки, ранние предрассветные часы или пасмурная погода.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бинокль Bresser Spezial Jagd 9x63 - по цене 36365 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...