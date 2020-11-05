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Бинокль Celestron UpClose G2 16x32

Артикул: 221450
  • Бинокль Celestron UpClose G2 16x32 - фото 1
  • Бинокль Celestron UpClose G2 16x32 - фото 2
Бинокль Celestron UpClose G2 16x32 - фото 1
Бинокль Celestron UpClose G2 16x32 - фото 2
3 170 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221450
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCelestron
Тип товараБинокли
Увеличение16х
Диаметр объектива32 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный металл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр369
Бинокль Celestron UpClose G2 16x32 – довольно мощный туристический бинокль для наблюдения за объектами, находящимися на сильном удалении от наблюдателя. Оптика бинокля UpClose G2 16x32 изготовлена с нанесением многослойного просветляющего покрытия на все оптические элементы для повышения контраста и четкости передаваемых изображений. Корпус модели имеет прорезиненное покрытие, которое убережет оптику от брызг, тумана и загрязнений.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Celestron UpClose G2 16x32 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3170 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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