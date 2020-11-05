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Бинокль Levenhuk Heritage PLUS 12x45 – оптический прибор для наблюдений и измерений на местности. Благодаря угломерной сетке можно совершить максимально результативный выстрел, оценить расстановку сил противника на сложном ландшафте, определить расстояние до наблюдаемого объекта. 12-кратное увеличение отлично подходит для подробных наблюдений удаленных объектов, а сам бинокль поможет и на охоте, и в боевой ситуации.

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