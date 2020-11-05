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Бинокль Veber Sport БН 8x21, камуфляж

Артикул: 221359
  • Бинокль Veber Sport БН 8x21, камуфляж - фото 1
  • Бинокль Veber Sport БН 8x21, камуфляж - фото 2
Бинокль Veber Sport БН 8x21, камуфляж - фото 1
Бинокль Veber Sport БН 8x21, камуфляж - фото 2
1 349 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221359
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
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Диаметр объектива21 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный металл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусакамуфляж
Вес, гр130
Бинокль Veber Sport БН 8х21 - ультралегкий и ультракомпактный бинокль - его вес составляет всего 130 грамм, а размеры не превышают 10 сантиметров. Корпус модели Veber Sport БН 8х21 изготовлен из металла, трубы обклеены прорезиненным материалом, который не только приятен на ощупь, но и предохраняет бинокль от брызг и небольших механических повреждений.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Sport БН 8x21, камуфляж - купить по цене 1349 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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