Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221320
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Особенности
для монтировок EQ6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х10
Вес, кг.
1.02
Описание товара Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6)
Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher предназначен для установки оптической трубы телескопа с соответствующим креплением на монтировку. Подходит для узкого и широкого крепления «ласточкин хвост» (45 и 75 мм). В роли направляющих выступают два винта-барашка. Они позволяют регулировать и степень фиксации трубы. Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher может быть установлен только на экваториальные монтировки EQ6.
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Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher предназначен для установки оптической трубы телескопа с соответствующим креплением на монтировку. Подходит для узкого и широкого крепления «ласточкин хвост» (45 и 75 мм). В роли направляющих выступают два винта-барашка. Они позволяют регулировать и степень фиксации трубы. Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher может быть установлен только на экваториальные монтировки EQ6.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Держатель пластины «ласточкин хвост» Sky-Watcher (45 и 75 мм, для монтировок EQ6) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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