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Зрительная труба Bresser Spektar 9-27x50

Артикул: 221309
  • Зрительная труба Bresser Spektar 9-27x50 - фото 1
  • Зрительная труба Bresser Spektar 9-27x50 - фото 2
  • Зрительная труба Bresser Spektar 9-27x50 - фото 3
  • Зрительная труба Bresser Spektar 9-27x50 - фото 4
Зрительная труба Bresser Spektar 9-27x50 - фото 1
Зрительная труба Bresser Spektar 9-27x50 - фото 2
Зрительная труба Bresser Spektar 9-27x50 - фото 3
Зрительная труба Bresser Spektar 9-27x50 - фото 4
10 272 руб. 
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+ 339 КэтКоинов
Артикул: 221309
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараЗрительная труба
Благодаря небольшим размерам Bresser Spektar 9-27x50 можно взять с собой в любой поход или путешествие. Ударопрочный корпус предохранит трубу от повреждений при незначительных механических воздействиях. На корпусе трубы имеется крепление, позволяющее устанавливать ее на штатив для максимального удобства при длительных наблюдениях или при использовании высоких увеличений.


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Самовывоз невозможен
Зрительная труба Bresser Spektar 9-27x50 – стоимость товара 10272 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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