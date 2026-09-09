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Характеристики
Тип товара
Монтировка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
409 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221160
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экваториальная монтировка с автонаведением. Оснащена искателем полюса. Грузоподъемность монтировки – 20 кг. Высокая скорость наведения. Постоянная коррекция периодической ошибки (PEC). Встроенный SNAP-порт. Ручка для переноски. Стальная тренога
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.63х0.26
Вес, кг.
42.3
Описание товара Монтировка Sky-Watcher EQ6-R SynScan GOTO со стальной треногой
Монтировка Sky-Watcher EQ6-R SynScan GOTO – экваториальная монтировка с системой автонаведения SynScan GOTO. От предыдущей модификации эту монтировку отличает увеличенная скорость слежения и более высокое передаточное число. Изменился и дизайн монтировки. А поклонники астрофотографии оценят появление SNAP-порта, через который можно удаленно управлять затвором подключенной фотокамеры. Sky-Watcher EQ6-R SynScan GOTO отлично проявит себя и при визуальных наблюдениях, и в астрофотографии. Встроенный пульт автонаведения SynScan включает координаты 42 000 астрономических объектов. Автонаведение позволяет без участия пользователя наводить телескоп на звезды, планеты, туманности и галактики. Все астрономические объекты сгруппированы по разделам, благодаря чему вы быстро найдете тот, что вас заинтересовал. Монтировка выдерживает оборудование весом до 20 кг. Помимо оптической трубы на нее можно спокойно установить фотокамеру и сопутствующие аксессуары. Для удобной транспортировки монтировка имеет встроенную ручку. В комплект поставки включена стальная тренога с лотком для аксессуаров. Высоту ее ножек можно регулировать.
экваториальная монтировка с автонаведением. Оснащена искателем полюса. Грузоподъемность монтировки – 20 кг. Высокая скорость наведения. Постоянная коррекция периодической ошибки (PEC). Встроенный SNAP-порт. Ручка для переноски. Стальная тренога
Страна производитель
Китай
Описание
Монтировка Sky-Watcher EQ6-R SynScan GOTO – экваториальная монтировка с системой автонаведения SynScan GOTO. От предыдущей модификации эту монтировку отличает увеличенная скорость слежения и более высокое передаточное число. Изменился и дизайн монтировки. А поклонники астрофотографии оценят появление SNAP-порта, через который можно удаленно управлять затвором подключенной фотокамеры. Sky-Watcher EQ6-R SynScan GOTO отлично проявит себя и при визуальных наблюдениях, и в астрофотографии. Встроенный пульт автонаведения SynScan включает координаты 42 000 астрономических объектов. Автонаведение позволяет без участия пользователя наводить телескоп на звезды, планеты, туманности и галактики. Все астрономические объекты сгруппированы по разделам, благодаря чему вы быстро найдете тот, что вас заинтересовал. Монтировка выдерживает оборудование весом до 20 кг. Помимо оптической трубы на нее можно спокойно установить фотокамеру и сопутствующие аксессуары. Для удобной транспортировки монтировка имеет встроенную ручку. В комплект поставки включена стальная тренога с лотком для аксессуаров. Высоту ее ножек можно регулировать.
Монтировка Sky-Watcher EQ6-R SynScan GOTO со стальной треногой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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