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Телескоп Bresser National Geographic 50/360 AZ

Артикул: 221093
  • Телескоп Bresser National Geographic 50/360 AZ - фото 1
  • Телескоп Bresser National Geographic 50/360 AZ - фото 2
Телескоп Bresser National Geographic 50/360 AZ - фото 1
Телескоп Bresser National Geographic 50/360 AZ - фото 2
8 235 руб. 
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+ 272 КэтКоинов
Артикул: 221093
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефрактор
Оптическая схемаахромат
Диаметр объектива50 мм
Фокусное расстояние объектива360 мм
Максимальное увеличение60х
Установканастольная
Монтировкаазимутальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг2
Набор Bresser National Geographic станет отличным подарком любознательному подростку. С его помощью ребенок узнает много нового об окружающем мире. Телескоп-рефрактор, входящий в набор, идеален для первого знакомства с космосом, а занятия с микроскопом откроют юному исследователю удивительный микромир. Приборы Bresser отличаются качественной оптикой, надежной сборкой и простотой в использовании. Набор предназначен для детей от 8 лет.


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Самовывоз невозможен
Телескоп Bresser National Geographic 50/360 AZ - стоимость товара 8235 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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