Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 220885
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Описание товара НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.)
Filtero FTH 35 – надежный фильтр, совместимый с большинством моделей пылесосов Samsung. Он сделан из высококачественного материала, который устойчив к высоким температурным режимам, поэтому способен обеспечить хорошую защиту от попадания пыли и мусора в помещение. Часто пылесосы пропускают мусор через задний фильтр в помещение. Из-за этого любая уборка теряет смысл, так как мусор снова распространяется по всей комнате. Фильтр Filtero FTH 35 обеспечит максимально эффективную защиту от выхода мусора из пылесоса. Данный фильтр не нужно мыть и чистить, он подлежит замене. Производитель рекомендует менять фильтр на пылесосе раз в полгода.
Filtero FTH 35 – надежный фильтр, совместимый с большинством моделей пылесосов Samsung. Он сделан из высококачественного материала, который устойчив к высоким температурным режимам, поэтому способен обеспечить хорошую защиту от попадания пыли и мусора в помещение. Часто пылесосы пропускают мусор через задний фильтр в помещение. Из-за этого любая уборка теряет смысл, так как мусор снова распространяется по всей комнате. Фильтр Filtero FTH 35 обеспечит максимально эффективную защиту от выхода мусора из пылесоса. Данный фильтр не нужно мыть и чистить, он подлежит замене. Производитель рекомендует менять фильтр на пылесосе раз в полгода.
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