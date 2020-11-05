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НЕРА-фильтр Filtero FTH 01 (1фильт.)

Артикул: 220841
  • НЕРА-фильтр Filtero FTH 01 (1фильт.) - фото 1
  • НЕРА-фильтр Filtero FTH 01 (1фильт.) - фото 2
НЕРА-фильтр Filtero FTH 01 (1фильт.) - фото 1
НЕРА-фильтр Filtero FTH 01 (1фильт.) - фото 2
700 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220841
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
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БрендFiltero
Тип товараНЕРА-фильтр
Назначениедля пылесосов
СовместимостьElectrolux: Airmax, Bolido, Clario, Cyclon Power, Excelio, ErgoSpace, Oxy3 system, Oxygen, Praxio, Viva QuickStop, Viva control, Ultra Silencer/ Philips: Performer, Speciallist, Universe, Jewel, например: FC 9054 Jewel/ Bork: VC SHB 9016, 9118, 9818, 9919/ AEG: System Pro, Viva control, Viva QuickStop.
Типфильтр
Тип фильтраНЕРА фильтр
Прочее1 шт. в упаковке
Фильтры HEPA гарантируют высокую фильтрацию при уборке. HEPA-фильтры не подлежат очистке и в случае износа их необходимо менять. HEPA-фильтры эффективно борются с плесенью, пылевыми клещами и пр.


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Самовывоз невозможен
НЕРА-фильтр Filtero FTH 01 (1фильт.) - по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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