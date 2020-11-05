Пылесборники Filtero SAM 02 Standard двухслойные (5пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|SAMSUNG NC RC VC 550 NC 62... SC 31... SC 51... Easy clean SC 53... Easy clean SC 69… SC 70... Duo Cleaning SC 72... Eco Fresh SC 75... например: SC 7540 H VC RC 58… VC 59... VC 61… VC 63... VC 67... VC 68... VC 69... VC 71... VC 86… AKIRA VC-R 1201, 1404, 1406, VC-S 1502 BL/ BIMATEK V 1101, V 1801, V 6514, V 6617, V 8518, V 9009/ BORK VC 2516, 3119, 3216, 5017, 5317, 5817, 7516, 8022/ CAMERON CVC 1070/ CLATRONIC BS 1204, 1205, 1211, 1212, 1215, 1219, 1220, 1221, 1223, 1225, 1226, 1440/ DE LONGH
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|бумажный
|Прочее
|5 шт. в упаковке
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