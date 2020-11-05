8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесборники Filtero LGE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220784
  • Пылесборники Filtero LGE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero LGE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero LGE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero LGE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
520 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220784
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьLG Turbo 27.., 29.., 31.., 32.., 33.., 34.., 44.., FVD 30…, V 27..., например: V 2710 TE, V 33... Turbo, V 35... Passion, V 39... Extron, V-C 31..., V-C 32... Turbo, V-C 33... Storm, V-C 34..., V-C 35... Passion, V-C 38... Turbo S, V-C 39... Extron, V-C 3A4... Turbo Beta, например: V-C 3A42 SD Turbo Beta, V-C 3A5… Turbo Beta, V-C 3A6… Turbo Beta, V-C 3B5… Turbo Delta, V-C 3C3… Turbo, V-C 3C4.., V-C 3E4… Turbo, V-C 3E5.., V-C 3E6.., V-C 3G4.., V-C 3G5.., V-C 45..., V-C 55... Turbo alpha, V-C 59.
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero Comfort произведены из 5-ти слойного синтетического микроволокна. В отличие от бумажных мешков, Filtero Comfort не рвутся, не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%).


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero LGE 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...