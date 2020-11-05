Пылесборники Filtero FLS 01 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|ELECTROLUX EEQ 20 X Equipt, EEQ 30 X Equipt, ES All Floor, ES Animal, ES Classic, ES Origin, ES Parketto, JM Animal JetMaxx, JM Origin, UO All Floor, UO Deluxe, UO Origin DB, UO Power, US All Floor, US Deluxe, US Energy, US Origin DB, XXL 95 Ergospace, XXL 110, XXL 125, XXL 130, XXL 150, XXL 170, XXL TT 11 Ergospace Twintech, XXL TT 12 Ergospace Twintech, XXL TT 14 Ergospace Twintech, Z 1900 - Z 2095 Clario, Z 3300 Special Edition, Z 3300 - Z 3395 Ultra Silencer, например: Z 3353 Ultra Silence
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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