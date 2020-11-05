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Оперативная память Foxline 2GB DDR3 SODIMM (FL1600D3S11SL-2G)

Артикул: 220449
Оперативная память Foxline 2GB DDR3 SODIMM (FL1600D3S11SL-2G)
1 490 руб. 
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Артикул: 220449
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFoxline
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3L
Тактовая частота1600 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)11
Вес, кг0.04
Высота, см3
Длина, см6.9
Количество в упаковке1
Объем одного модуля2 Гб
Форм-фактордля ноутбуков (SO-DIMM)
Напряжение питания1.35 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC12800
Миниатюрные размеры модуля памяти Foxline делают его подходящим для использования в ноутбуках. Достаточно высокая частота этого модуля оперативной памяти обеспечивает его высокую производительность (этот параметр легко можно отследить с помощью стандартного теста, проведенного любой операционной системой). Установка модуля проста, не занимает много времени и не требует от вас наличия специальных знаний и умений. Модуль изготовлен из высококачественного текстолита, благодаря чему обладает очень высокой прочностью и долговечностью.


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Оперативная память Foxline 2GB DDR3 SODIMM (FL1600D3S11SL-2G) - по цене 1490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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