Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Откройте для себя возможности для компьютерных игр с помощью мощных модулей памяти HyperX Impact DDR4 SODIMM. XMP-совместимый модуль HyperX Impact DDR4 автоматически выполняет разгон до максимальной заявленной частоты без необходимости в регулировке системных настроек BIOS и поддерживает платформы, использующие технологии процессоров Intel. Превосходная производительность и низкое напряжение обеспечивают бесшумность и эффективность работы. HyperX Impact DDR4 имеет компактный форм-фактор и элегантный черный дизайн с печатной платой черного цвета.

Оперативная память Kingston 4x8GB DDR4 SODIMM (HX424S15IB2K4/32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.