Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-2У 6под. 600Вт прозрачный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 220286
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х35
Вес, кг.
6
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-2У 6под. 600Вт прозрачный
Электросушилка для овощей и фруктов Ветерок-2 6 увеличенных прозрачных поддонов изготовлена из прочного термостойкого пластика, внизу сушилки установлен нагревательный элемент и вентилятор. Высокие поддоны, наличие терморегулятора для поддержания заданной вами температуры и достаточно большой объем самой сушилки помогут вам значительно быстрее высушить грибы, ягоды, фрукты и овощи, а также травы, рыбу и мясо. Регулируемый термостат позволит вам сушить при той температуре, которая необходима для данного продукта, поэтому все витамины и питательные вещества в нем сохранятся на более долгий срок.
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Электросушилка для овощей и фруктов Ветерок-2 6 увеличенных прозрачных поддонов изготовлена из прочного термостойкого пластика, внизу сушилки установлен нагревательный элемент и вентилятор. Высокие поддоны, наличие терморегулятора для поддержания заданной вами температуры и достаточно большой объем самой сушилки помогут вам значительно быстрее высушить грибы, ягоды, фрукты и овощи, а также травы, рыбу и мясо. Регулируемый термостат позволит вам сушить при той температуре, которая необходима для данного продукта, поэтому все витамины и питательные вещества в нем сохранятся на более долгий срок.
Сушилка для овощей и фруктов Спектр-Прибор Ветерок-2У 6под. 600Вт прозрачный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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