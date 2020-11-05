Мясорубка Kenwood MG474 1500Вт черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Kenwood
|Тип товара
|Мясорубки
|Цвет
|черный
|Номинальная мощность
|450 Вт
|Максимальная мощность
|1500 Вт
|Максимальная производительность, л/мин
|1.9 кг/мин
|Система реверса
|есть
|Защита двигателя от перегрузки
|есть
|Максимальное время непрерывной работы
|15 мин
|Материал корпуса
|металл
|Материал лотка
|пластик
|Длина сетевого шнура
|1,6 м
|Соковыжималка
|нет
|Насадки
|насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
|Прочее
|прорезиненные ножки
|Вес
|4,6 кг
|Размеры (ВхШхГ)
|22х38х31 см
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