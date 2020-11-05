Соковыжималка шнековая Philips HR1947/30 серебристый/серый

Удобный дизайн Philips HR1947/30 со съемными гладкими деталями обеспечивает быструю очистку соковыжималки под краном. Благодаря отсутствию острых краев волокна и частицы плодов смываются водой за несколько секунд.Готовьте вкусные и полезные соки из мягких фруктов и твердых овощей. Придумывайте любые сочетания и используйте соковыжималку даже для экстракции сока из плодов с высоким содержанием крахмала, с которыми не справляются стандартные приборы, — например, из бананов или манго.