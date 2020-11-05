Автоакустика ACV SV-200PRO

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|ACV
|Тип товара
|Автоакустика
|Диаметр излучателя
|20 см
|Импеданс
|4 Ом
|Материал дифузора
|целлюлоза
|Номинальная мощность
|250 Вт
|Пиковая мощность
|500 Вт
|Чувствительность
|100 дБ
|Длина, см
|20
|Ширина, см
|20
|Высота, см
|85
|Вес, кг
|2.2
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