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Автоакустика SKYLOR BS-1604

Артикул: 219484
Автоакустика SKYLOR BS-1604
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 219484
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БрендSKYLOR
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16.5 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность25 Вт
Пиковая мощность130 Вт
Чувствительность89 дБ
Длина, см16.5
Ширина, см16.5
Высота, см5.4
Коаксиальная 2-х полосная автомобильная акустическая система серии BASIC. Материал динамика, полипропилен инжекционного литья, обладает износоустойчивыми свойствами, что является прекрасным поводом для замены штатных динамиков автомобиля! Номинальная мощность динамиков 25 Вт. Чувствительность 89 дБ. При подключении через усилитель акустики SKYLOR серии BASIC раскрывается в полном объеме, и может выдавать максимальную мощность до 130 Вт.


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