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Автоакустика SKYLOR CLS-6.2C

Артикул: 219480
Автоакустика SKYLOR CLS-6.2C
2 120 руб. 
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Артикул: 219480
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSKYLOR
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16.5 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность30 Вт
Пиковая мощность250 Вт
Чувствительность90 дБ
Длина, см16.5
Ширина, см16.5
Высота, см6.3
Компонентная 2-х полосная автомобильная акустическая система серии CLASSIC размером 16 см и максимальной мощностью 120 Вт. Автоакустика SKYLOR CLS-6.2C предназначена для установки в штатное место на заднюю полку, а также в передние двери автомобиля. В комплекте идут два среднечастотных динамика, два высокочастотных динамика, два кроссовера, и комплект проводов для подключения.


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Самовывоз невозможен
Автоакустика SKYLOR CLS-6.2C - по цене 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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