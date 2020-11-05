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Межблочный кабель Ural 4RCA-BV5M

Артикул: 219444
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  • Межблочный кабель Ural 4RCA-BV5M - фото 3
  • Межблочный кабель Ural 4RCA-BV5M - фото 4
Межблочный кабель Ural 4RCA-BV5M - фото 1
Межблочный кабель Ural 4RCA-BV5M - фото 2
Межблочный кабель Ural 4RCA-BV5M - фото 3
Межблочный кабель Ural 4RCA-BV5M - фото 4
820 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219444
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендUral
Тип товараКабель
Длина, см500
Дополнительнооплетка - термостойкий силикон
Особенностипроводник омедненный алюминий (Cooper Clad Aluminium)
Межблочный кабель 4RCA – 4RCA серии Bulava для подключения автомобильных усилителей к автомагнитоле. Проводник из омедненного алюминия (Cooper Clad Aluminium) с высоким содержанием меди. Сверхгибкая термостойкая изоляция (характерная для силовых кабелей премиум сегмента) позволяет легко и удобно проложить кабель. Качественные фирменные позолоченные разъемы с “объемным” логотипом Ural Sound- угловые с одной стороны и прямые с другой стороны для удобства инсталляции.


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Самовывоз невозможен
Межблочный кабель Ural 4RCA-BV5M - стоимость товара 820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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