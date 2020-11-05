Межблочный кабель Ural 4RCA-PT5M

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Межблочный кабель 4RCA – 4RCA серии Patriot для подключения автомобильных усилителей к автомагнитоле. Проводник из чистой бескислородной меди, без примесей. Надежный экран из алюминиевой фольги для защиты от наводок и помех. Управляющий провод (REMOTE). Качественные фирменные позолоченные разъемы с “вдавленным” логотипом Ural Sound- угловые с одной стороны и прямые с другой стороны для удобства инсталляции.Гибкая термостойкая силиконовая оплетка.

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