Усилитель Ural BV 4.70

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Усиленное пассивное охлаждение за счет качественного цельнометаллического корпуса.Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ от 10 до 8 000 Гц. Качественные терминалы для подключения. Расширенный частотный диапазон.

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