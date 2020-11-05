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Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A)

Артикул: 219019
  • Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A) - фото 1
  • Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A) - фото 2
  • Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A) - фото 3
  • Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A) - фото 4
  • Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A) - фото 5
Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A) - фото 1
Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A) - фото 2
Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A) - фото 3
Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A) - фото 4
Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A) - фото 5
131 610 руб. 
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+ 229 КэтКоинов
Артикул: 219019
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендApple
Тип товараМоноблок
Операционная системаMac OS
Цветсеребристый/черный
Разрешение экрана4096x2304
Беспроводные интерфейсыBluetooth, Wi-Fi
Оптический приводнет
Тип подсветки экранаLED
ПроцессорIntel
Модель процессораCore i5
Частота работы процессора, ГГц3
Диагональ экрана, дюйм21.5
Тип оперативной памятиDDR4
Тип жесткого дискаHDD
Тип видеокартывнешняя
Сенсорный экраннет
Количество ядер процессора6
Частота оперативной памяти, МГц2666
Объем оперативной памяти, МБ8192
Максимальный объем оперативной памяти, МБ32000
Объем жесткого диска, ГБ1000
Проводная сетьRJ45
Камера есть
Модемнет
Дополнительноклавиатура и мышь в комплекте
Размеры (ШxВxГ), мм528x450x175
Вес, кг5.66
Это производительный моноблок, который не просто хорошо смотрится на рабочем столе, но и может стать отдельным, обращающим на себя внимание, элементом интерьера.


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Самовывоз невозможен
Моноблок Apple iMac 21.5 (MRT42RU/A) - стоимость товара 131610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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