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Швейная машина Brother Classic 40 белый

Артикул: 218792
Швейная машина Brother Classic 40 белый
14 610 руб. 
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+ 148 КэтКоинов
Артикул: 218792
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBrother
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельавтоматическое
Максимальная длина стежка5
Максимальная ширина стежка7
Нитевдевательда
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Рукавная платформада
Цветбелый
Шитье двойной иглойда
Швейная машина Brother Classic 40 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Brother Classic 40 белый - по цене 14610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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