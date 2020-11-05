Сетевой фильтр Most EH белый 2м

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Most EH оснащен мощной схемой фильтрации и обеспечивает надежную защиту компьютерной техники от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений. Рекомендуется для использования в промышленных районах и сетях с нестабильным напряжением. Дополнительный выключатель на каждую розетку обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Most EH обезопасит Ваш компьютер от негативного влияния электросети, продлит срок его службы.

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