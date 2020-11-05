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Автомагнитола Pioneer MVH-MS410BT 1DIN 4x50Вт

Артикул: 218580
  • Автомагнитола Pioneer MVH-MS410BT 1DIN 4x50Вт - фото 1
  • Автомагнитола Pioneer MVH-MS410BT 1DIN 4x50Вт - фото 2
Автомагнитола Pioneer MVH-MS410BT 1DIN 4x50Вт - фото 1
Автомагнитола Pioneer MVH-MS410BT 1DIN 4x50Вт - фото 2
13 350 руб. 
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+ 323 КэтКоинов
Артикул: 218580
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPioneer
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие usb-портаесть
Читаемые форматыMP3, WMA, AAC, FLAC
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)есть
Поддержка Androidесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothесть
Выходная мощность номинальная200 Вт
Кол-во полос эквалайзера13
ВыходыPreAmp фронт, PreAmp тыл, PreAmp сабвуфер
ВходыUSB
Длина, см5
Ширина, см17.8
Высота, см16.5
Вес, кг0.8
Ресивер Pioneer MVH-MS410BT защищен от воздействия влаги, выцветания и образования пятен, поддерживает технологии Bluetooth, USB, Spotify и совместим с приложением Pioneer Smart Sync.. Благодаря повышенной защите от воздействия окружающей среды, включая прямые солнечные лучи и неблагоприятные погодные условия, модель MVH-MS410BT идеально подходит для установки на морских судах. Передняя панель защищена от УФ-излучения, а на микросхему нанесено конформное покрытие.. Опция Bluetooth позволяет удобно и безопасно совершать звонки по беспроводному подключению, а также слушать потоковую музыку со смартфона без проводов. Благодаря уникальной технологии Advanced Sound Retriever качество воспроизведения звука максимально приближено к оригинальной записи.. Превосходное качество воспроизведения обеспечивают расширенные функции обработки звука, в том числе встроенный усилитель MOSFET мощностью 4 x 50 Ватт, 2 предварительных выхода RCA, 13-полосный графический эквалайзер, проигрыватель с поддержкой FLAC и динамический усилитель басов. Вы сможете расширить функциональные возможности системы, настроить звучание по своему вкусу и насладиться невероятно реалистичным звуком.. С приложением Smart Sync от Pioneer можно без труда подключить смартфон к ресиверу MVH-MS410BT, чтобы наслаждаться любимой музыкой на своей яхте.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола Pioneer MVH-MS410BT 1DIN 4x50Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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