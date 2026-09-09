Автоакустика Kicx LL80 (без решетки) 300Вт 97дБ 4Ом 21см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218529
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LL80 это комплект из двух среднечастотных динамиков в типоразмере 8 дюймов или 210 мм. Данные динамики отлично воспроизводят частоты от 90 до 13000 Гц с высоким показателем чувствительности, а именно 97 Децибел. Благодаря такому показателю чувствительности можно использовать усилитель с существенно меньшей мощностью, а соответственно и ценой, нежели потребовалось бы для акустических систем такой же номинальной мощности.. Характер звучания этой акустической системы прекрасно сбалансирован и имеет ровную амплитудно-частотную характеристику. Так же динамик при правильной настройке отлично «панчит». Выдерживает до 300 Ватт мощности в пике. Обладает ферритовой магнитной системой и звуковой катушкой 1.5 дюйма.
LL80 это комплект из двух среднечастотных динамиков в типоразмере 8 дюймов или 210 мм. Данные динамики отлично воспроизводят частоты от 90 до 13000 Гц с высоким показателем чувствительности, а именно 97 Децибел. Благодаря такому показателю чувствительности можно использовать усилитель с существенно меньшей мощностью, а соответственно и ценой, нежели потребовалось бы для акустических систем такой же номинальной мощности.. Характер звучания этой акустической системы прекрасно сбалансирован и имеет ровную амплитудно-частотную характеристику. Так же динамик при правильной настройке отлично «панчит». Выдерживает до 300 Ватт мощности в пике. Обладает ферритовой магнитной системой и звуковой катушкой 1.5 дюйма.
Автоакустика Kicx LL80 (без решетки) 300Вт 97дБ 4Ом 21см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Автоакустика Kicx LL80 (без решетки) 300Вт 97дБ 4Ом 21см (8дюйм) (ком.:2кол.) широкополосные однополосные