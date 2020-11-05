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Автомагнитола Pioneer SPH-DA130DAB 2DIN 4x50Вт

Артикул: 218503
Автомагнитола Pioneer SPH-DA130DAB 2DIN 4x50Вт
32 700 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 218503
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPioneer
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелинет
Наличие GPS/Глонасснет
Читаемые форматыMP3, WMA, WAV, FLAC, AAC
Типоразмер2 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка Androidесть
Наличие usb-портаесть
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothесть
Выходная мощность номинальная200 Вт
Кол-во полос эквалайзера13
ВыходыRCA
Состояние товарановый
ВходыUSB, AUX
Длина, см10
Ширина, см18
Высота, см16
Вес, кг0.8
Автомагнитола SPH-DA130DAB размера 2-DIN обеспечивает подключение совместимого устройства iPhone или телефона на базе Android по одному USB-кабелю, чтобы удобно и безопасно управлять приложениями Apple CarPlay и Waze (в режиме AppRadio Mode+) с приборной панели. Поддерживается цифровое радио DAB/DAB+, воспроизведение музыки и видео с USB-устройств.. Кроме того, данная автомобильная аудио-видеомагнитола поддерживает Bluetooth, что позволяет прослушивать музыку или совершать звонки по беспроводному подключению... Широкие возможности высококачественного воспроизведения музыки, включая 13-полосный графический эквалайзер, автоматический эквалайзер и функцию автоматической коррекции времени, позволяют индивидуально настроить звук в соответствии с вашими предпочтениями.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола Pioneer SPH-DA130DAB 2DIN 4x50Вт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 32700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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